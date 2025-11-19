Nationalspieler wegen Sex-Video verurteilt

SID 19.11.2025 • 17:13 Uhr Auf einem Sex-Video, das der Stürmer teilte, waren auch Minderjährige zu sehen. Ein dänisches Gericht verhängte eine Bewährungsstrafe.

Der norwegische Fußball-Nationalspieler Andreas Schjelderup ist in Dänemark wegen der Verbreitung eines Videos mit sexuellem Inhalt, das Minderjährige zeigt, zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Ein Gericht in Kopenhagen verhängte gegen den Offensivspieler von Benfica Lissabon am Mittwoch eine Haftstrafe von 14 Tagen, die für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt ist. Der 21-Jährige hatte sich geständig gezeigt, die Staatsanwaltschaft 20 Tage Haft gefordert.

„Sie bekommen eine Gelbe Karte“, sagte Richter Mathias Eike laut der norwegischen Zeitung Verdens Gang (VG) bei der Urteilsverkündung.

Schjelderup teilte Sex-Video bei Snapchat

Beim Verfahren ging es um einen 27-sekündigen Clip, den Schjelderup vor zwei Jahren während seiner Zeit beim dänischen Erstligisten Nordsjaelland via Snapchat mit vier Freunden geteilt hatte.

In einem Instagram-Post hatte Schjelderup bereits öffentlich um Entschuldigung gebeten und erklärt, er habe einen „dummen Fehler“ begangen. Er habe das Video kurz nach dem Versenden gelöscht, nachdem ein Freund ihn auf den problematischen Inhalt hingewiesen habe.