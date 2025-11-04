Newsticker
"Golden Boy": PSG-Held Doué folgt auf Yamal

PSG-Star folgt auf Lamine Yamal

Désiré Doué, Jungstar von Paris, wird zum besten U21-Spieler des Kontinents gekürt.
Desiré Doué brilliert im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand. In "Spotlight" erklärt PSG-Experte Alexis Menuge, was das Geheimnis des PSG-Juwels ist - und wieso er sogar Kylian Mbappé überflügeln könnte.
SID
Der französische Jungstar Désiré Doué hat sein Traumjahr mit dem „Golden Boy“-Award veredelt.

Der 20-Jährige von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain wurde von der italienischen Fachzeitung Tuttosport zum besten U21-Spieler in Europa gekürt. Er folgt auf Spaniens Juwel Lamine Yamal (FC Barcelona), der den Preis im Vorjahr gewonnen hatte.

Doué gewinnt „Golden Boy“

Die Ehrung wird seit 2003 vorgenommen, einziger deutscher Preisträger war 2011 der spätere WM-Held Mario Götze von Borussia Dortmund. In diesem Jahr stand kein deutscher Spieler auf der 25 Namen starken „Shortlist“ der größten Talente. Die Bundesliga war mit Eliesse Ben Seghir von Bayer Leverkusen und dem Dortmunder Jobe Bellingham vertreten. Die englische Premier League stellte mit neun Spielern die meisten Nachwuchshoffnungen, Spaniens La Liga und die französische Ligue 1 waren mit jeweils vier Jungstars vertreten.

Doué war beim Finalsieg von PSG in der Königsklasse im Mai gegen Inter Mailand (5:0) mit zwei Toren und einer Vorlage der überragende Mann. Im März wurde er erstmals in die französische Nationalmannschaft berufen. Auch in der Ligue 1 und in der Champions League wurde er zum besten Nachwuchsspieler gekürt.

Yamal stand in diesem Jahr nicht mehr zur Wahl unter den 50 Journalisten, die den Sieger küren. Die Statuten besagen, dass es jedes Jahr einen neuen „Golden Boy“ geben muss.

