Zwei Minuten bewusstlos? Sorgen um Ex-Chelsea-Star

SID 12.11.2025 • 13:12 Uhr Der frühere Chelsea-Profi Oscar sei von einem Ergometer gestürzt und bewusstlos gewesen, berichten brasilianische Medien.

Aufgrund von Herzproblemen befindet sich der frühere brasilianische Fußball-Nationalspieler Oscar im Krankenhaus. Der 34-Jährige habe während eines Belastungstrainings auf dem Ergometer über Unwohlsein geklagt, sei zu Boden gestürzt und für zwei Minuten bewusstlos gewesen, berichtete der TV-Sender Globo.

Oscar, Torschütze beim 1:7 Brasiliens im WM-Halbfinale 2014 gegen Deutschland, habe umgehend Hilfe erhalten und sei in stabilem Zustand, hieß es weiter.