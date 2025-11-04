Hummels verrät: Wäre 2024 fast bei PSG gelandet

SID 04.11.2025 • 20:51 Uhr Der Weltmeister von 2014 hatte im Sommer 2024 die Chance, nach Paris zu wechseln - jetzt erklärt er, woran das scheiterte.

Rio-Weltmeister Mats Hummels wäre zum Ende seiner Karriere beinahe noch beim französischen Topklub Paris Saint-Germain gelandet - und dann womöglich heute Champions-League-Sieger. „Im Nachgang“ zu seinem Treffer für Borussia Dortmund im Halbfinal-Rückspiel der Königsklasse 2024 bei PSG (1:0) habe es „gegen Ende der Transferperiode Interesse von beiden Seiten“ und auch Gespräche gegeben, verriet Hummels am Dienstag bei Prime.

Der heute 36-Jährige war damals nach seinem Abschied vom BVB vereinslos. Sein Wechsel nach Paris sei letztlich „daran gescheitert, dass eine Personalie im Kader sich hätte noch verändern müssen, die sich nicht mehr verändert hat. Dann wäre es trotzdem fast noch passiert. Aber schlussendlich bin ich nicht hier gelandet“, berichtete Hummels im Vorfeld des Spiels des FC Bayern beim Titelverteidiger.