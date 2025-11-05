Europas Fußball trauert um Trainer-Legende

SID 05.11.2025 • 16:23 Uhr Unter dem späteren Nationaltrainer Jenei gewann Bukarest 1986 den Europapokal der Landesmeister gegen den FC Barcelona.

Rumäniens Trainer-Ikone Emerich Jenei ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Dies gab der rumänische Fußball-Verband am Mittwoch bekannt. Jenei war Trainer der legendären Mannschaft von Steaua Bukarest, die 1986 in Sevilla sensationell das Finale des Europapokals der Landesmeister gegen den FC Barcelona gewann.

Jenei, der zur ungarischen Minderheit in Rumänien gehörte, bestritt zwölf Länderspiele für sein Heimatland und war zweimal rumänischer Nationaltrainer. Sein erstes Engagement endete nach vier Jahren mit der WM 1990, wo das Team um den noch jungen Topstar Gheorghe Hagi im Achtelfinale nach Elfmeterschießen an Irland scheiterte.

Rumänien-Legende mit 88 Jahren gestorben

2000 übernahm er die „Tricolorii“ ein zweites Mal, erreichte bei der EM ein 1:1 im Gruppenspiel gegen Deutschland, ehe das Aus in Hagis letztem Länderspiel im Viertelfinale gegen Italien kam.