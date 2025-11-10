Messi hofft auf "Goodbye" in seinem Camp Nou

SID 10.11.2025 • 13:46 Uhr Der 38-Jährige hofft auf eine Rückkehr in das Stadion des FC Barcelona, um sich von seiner alten Wirkungsstätte verabschieden zu können.

Barcelona-Legende Lionel Messi würde sich im renovierten Camp Nou gerne von seiner alten Wirkungsstätte verabschieden. "Ich hoffe, dass ich eines Tages zurückkehren kann – und zwar nicht nur, um mich als Spieler zu verabschieden, wie ich es nie tun konnte", schrieb der Rekordtorschütze des FC Barcelona bei Instagram. In dem Post verriet Messi außerdem, das renovierte Camp Nou bereits besucht zu haben, dem er eines Tages gerne noch "Goodbye" sagen wolle.

"Gestern Abend bin ich an einen Ort zurückgekehrt, den ich sehr vermisse. Ein Ort, an dem ich unheimlich glücklich war, an dem du mir tausendmal das Gefühl gegeben hast, der glücklichste Mensch der Welt zu sein", schrieb der achtfache Ballon-d'Or-Gewinner unter eine Fotostrecke von sich im renovierten Stadion.