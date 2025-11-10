MLS: San Diego komplettiert Viertelfinale

SID 10.11.2025 • 07:02 Uhr Portland bleibt im entscheidenden Spiel ohne Chance. Ab 22. November stehen dann Thomas Müller und Lionel Messi im Fokus.

Das Play-off-Viertelfinale der Major League Soccer (MLS) ist komplett: Als letztes Team qualifizierte sich der San Diego FC für die nächste Runde. Das Team aus Kalifornien besiegte in der Best-of-three-Serie die Portland Timbers im entscheidenden Spiel klar mit 4:0. Anders Dreyer und Amahl Pellegrino waren jeweils doppelt erfolgreich. San Diego trifft nun auf Minnesota United.

Im Fokus der Viertelfinal-Duelle stehen allerdings Thomas Müller mit den Vancouver Whitecaps und Superstar Lionel Messi mit Inter Miami. Bayern-Ikone Müller trifft am 22. November auf den Los Angeles FC mit Heung-Min Son. Messi und Miami sind gegen den FC Cincinnati gefordert.