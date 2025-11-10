Newsticker
Int. Fußball>

MLS: San Diego komplettiert Viertelfinale

San Diego komplettiert Viertelfinale

Portland bleibt im entscheidenden Spiel ohne Chance. Ab 22. November stehen dann Thomas Müller und Lionel Messi im Fokus.
Anders Dreyer jubelt
Anders Dreyer jubelt
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/KEVORK DJANSEZIAN
SID
Portland bleibt im entscheidenden Spiel ohne Chance. Ab 22. November stehen dann Thomas Müller und Lionel Messi im Fokus.

Das Play-off-Viertelfinale der Major League Soccer (MLS) ist komplett: Als letztes Team qualifizierte sich der San Diego FC für die nächste Runde. Das Team aus Kalifornien besiegte in der Best-of-three-Serie die Portland Timbers im entscheidenden Spiel klar mit 4:0. Anders Dreyer und Amahl Pellegrino waren jeweils doppelt erfolgreich. San Diego trifft nun auf Minnesota United.

Im Fokus der Viertelfinal-Duelle stehen allerdings Thomas Müller mit den Vancouver Whitecaps und Superstar Lionel Messi mit Inter Miami. Bayern-Ikone Müller trifft am 22. November auf den Los Angeles FC mit Heung-Min Son. Messi und Miami sind gegen den FC Cincinnati gefordert.

Die drei Runden einschließlich des MLS-Finales am 6. Dezember werden jeweils in einem einzigen Duell entschieden. „Wie im DFB-Pokal“, hatte Müller zuletzt schon gesagt: „Heimfahren, Saison-Aus - oder weiter geht’s. Du brauchst an dem Tag zumindest kein Pech.“

