Nach Rodgers-Rücktritt: Celtic verliert

Der schottische Rekordmeister bleibt bei Midtjylland ohne Chance.

Der schottische Rekordmeister Celtic Glasgow hat nach dem Rücktritt von Teammanager Brendan Rodgers einen weiteren herben Rückschlag hinnehmen müssen.

Celtic verlor in der Europa League beim FC Midtjylland aus Dänemark mit 1:3 (0:3).

Die Schotten liegen mit vier Punkten aus vier Spielen weit hinter den Erwartungen zurück. Midtjylland führt dagegen nach bisher vier Erfolgen die Tabelle erst einmal an.

Martin Erlic (33.), Mikel Gogorza (35.) und Franculino (41.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Reo Hatate (81.) konnte per Foulelfmeter nur noch verkürzen.

Rodgers war nach der 1:3-Niederlage in der Liga beim Überraschungs-Tabellenführer Heart of Midlothian zurückgetreten. Celtic liegt derzeit als Zweiter schon neun Punkte zurück.