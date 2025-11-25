Präsident bestätigt: Infantino wird libanesischer Staatsbürger

SID 25.11.2025 • 18:32 Uhr Der FIFA-Präsident soll eine dritte Staatsbürgerschaft erhalten - und will gleich mal ein neues Stadion bauen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino wird künftig die libanesische Staatsbürgerschaft besitzen. Einen entsprechenden Erlass von Libanons Präsident Joseph Aoun bestätigte Hashem Haidar, Vorsitzender des libanesischen Fußballverbands (LFA), am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP.

„Der Erlass zur Verleihung der Staatsbürgerschaft an Infantino erfolgte, da er eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens ist, die sich um den Libanon verdient gemacht hat“, sagte Haidar nach dem Treffen von Infantino und Aoun in Beirut.

Laut der Website der LFA bat Aoun Infantino, „die erforderlichen rechtlichen Dokumente und Unterlagen auszufüllen, um das Dekret zur Verleihung der libanesischen Staatsbürgerschaft zu einem späteren Zeitpunkt zu finalisieren.“

Infantino will eine hochmodernes Stadion spendieren

Infantino wurde 1970 als Kind italienischer Gastarbeiter in Brig-Glis in der Schweiz geboren, besitzt demnach bereits die Schweizer und italienische Staatsbürgerschaft. Der 55-Jährige ist mit einer Libanesin (Leena al-Ashqar) verheiratet, die früher für den LFA tätig war.

„Ich habe sie (libanesische Staatsbürgerschaft, d. Red.) noch nicht, aber bald. Ich fühle mich sehr gut und sehr stolz, ich bin sehr glücklich“, sagte Infantino kürzlich gegenüber dem libanesischen Sender LBCI: „Ich bin schon seit vielen, vielen Jahren Libanese, daher ist es gut, dass wir dies nun auch offiziell machen.“

Mit dem Start seiner neuen Staatsangehörigkeit will Infantino gleich mal ein neues, „hochmodernes Fußballstadion“ in Beirut finanzieren. „Wir prüfen die Möglichkeit, ein brandneues Stadion für 20.000 bis 30.000 Zuschauer zu bauen“, sagte Infantino: „Der Libanon braucht ein Symbol für Sport und Fußball, das zeigt, dass er in einer modernen Umgebung in die Zukunft gehen will. Für die Jugend dieses Landes.“