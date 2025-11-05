Besonderer FIFA-Preis wird vergeben

SID 05.11.2025 • 16:35 Uhr Der FIFA-Boss sucht erneut die große Bühne: In der US-Hauptstadt will Gianni Infantino erstmals den neuen Preis "Fußball vereint die Welt" verleihen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die Einführung eines neuen Friedenspreises angekündigt. Mit der Auszeichnung „Fußball vereint die Welt“ will der Weltverband künftig Menschen ehren, die sich in besonderer Weise für Frieden und Völkerverständigung engagieren. Die erste Verleihung findet am 5. Dezember in Washington D.C. im Rahmen der Auslosung zur WM 2026 statt.

„In einer zunehmend unruhigen und gespaltenen Welt müssen wir die herausragenden Verdienste all jener anerkennen, die sich dafür einsetzen, Konflikte zu beenden und Menschen im Zeichen des Friedens zusammenzubringen“, wurde Infantino in einer Pressemitteilung am Mittwoch zitiert. Er selbst wird die Auszeichnung vornehmen, der Preisträger ist noch nicht bekannt.