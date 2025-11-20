Rassismus-Eklat um früheren England-Profi

SID 20.11.2025 • 07:02 Uhr Der frühere Premier-League-Verteidiger benimmt sich gegenüber einem Schiedsrichter daneben - und wird sanktioniert.

Der ehemalige Premier-League-Verteidiger Mauricio Taricco ist in Südkorea wegen einer rassistischen Geste für fünf Spiele gesperrt worden. Der 52-jährige Argentinier, der aktuell als Co-Trainer von Gus Poyet beim südkoreanischen Meister Jeonbuk tätig ist, hatte Anfang des Monats laut K-League-Offiziellen eine sogenannte „Schlitzaugen“-Geste gegenüber einem Schiedsrichter gezeigt.

Taricco war des Feldes verwiesen worden, nachdem der ehemalige Spieler von Ipswich Town und Tottenham Hotspur argumentiert hatte, sein Team hätte einen Elfmeter wegen Handspiels bekommen müssen.

K-League weist Tariccos Argumentation zurück

Anschließend soll er dem Schiedsrichter das spanische Wort für „Rassist“ zugerufen und sich dann die Finger vor die Augen gehalten und sie zurückgezogen haben. Der Schiedsrichter meldete die Geste dem Disziplinarausschuss der K League, der Tariccos Verhalten nun als rassistisch einstufte.

„Das Komitee stellte fest, dass eine solche Geste kulturübergreifend als abwertend gegenüber Angehörigen einer bestimmten Ethnie gilt und Handlungen ähnelt, die bereits zu FIFA-Sanktionen geführt haben“, erklärte die K-League in einer Stellungnahme.