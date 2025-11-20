Newsticker
Rassismus-Eklat um früheren England-Profi

Der frühere Premier-League-Verteidiger benimmt sich gegenüber einem Schiedsrichter daneben - und wird sanktioniert.
Mauricio Taricco war als Profi in England aktiv
© IMAGO/Colorsport
SID
Der ehemalige Premier-League-Verteidiger Mauricio Taricco ist in Südkorea wegen einer rassistischen Geste für fünf Spiele gesperrt worden. Der 52-jährige Argentinier, der aktuell als Co-Trainer von Gus Poyet beim südkoreanischen Meister Jeonbuk tätig ist, hatte Anfang des Monats laut K-League-Offiziellen eine sogenannte „Schlitzaugen“-Geste gegenüber einem Schiedsrichter gezeigt.

Taricco war des Feldes verwiesen worden, nachdem der ehemalige Spieler von Ipswich Town und Tottenham Hotspur argumentiert hatte, sein Team hätte einen Elfmeter wegen Handspiels bekommen müssen.

K-League weist Tariccos Argumentation zurück

Anschließend soll er dem Schiedsrichter das spanische Wort für „Rassist“ zugerufen und sich dann die Finger vor die Augen gehalten und sie zurückgezogen haben. Der Schiedsrichter meldete die Geste dem Disziplinarausschuss der K League, der Tariccos Verhalten nun als rassistisch einstufte.

„Das Komitee stellte fest, dass eine solche Geste kulturübergreifend als abwertend gegenüber Angehörigen einer bestimmten Ethnie gilt und Handlungen ähnelt, die bereits zu FIFA-Sanktionen geführt haben“, erklärte die K-League in einer Stellungnahme.

Laut Ligaangaben behauptete Taricco, er habe lediglich auf seine Augen gezeigt, um zu hinterfragen, ob der Schiedsrichter das Handspiel gesehen habe. Die K-League wies Tariccos Argumentation zurück und verhängte zudem eine Geldstrafe von 20 Millionen Won (13.600 US-Dollar).

