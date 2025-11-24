Ronaldo trifft spektakulär

SID 24.11.2025 • 07:22 Uhr Der Weltstar erzielt für seinen saudischen Klub ein Tor per Fallrückzieher.

Das Spiel war längst entschieden, doch Cristiano Ronaldo hatte noch Spektakuläres vor: Der Fußball-Weltstar traf beim 4:1 (2:0) seines Klubs Al-Nassr gegen Al-Khaleej in der saudischen Premier League fulminant per Fallrückzieher zum Endstand (90.+6).

Die Mannschaft des 40 Jahre alten Portugiesen führt die Liga mit der Maximalausbeute von neun Siegen in neun Spielen mit vier Punkten Vorsprung auf Al-Hilal weiter an. Ronaldos Landsmann Joao Felix (39.), Wesley (42.) und der frühere Münchner Sadio Mané (77.) erzielten die weiteren Tore für Al-Nassr.