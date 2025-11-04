Schweiz: Navarro neuer Frauen-Nationaltrainer

SID 04.11.2025 • 15:55 Uhr Rafel Navarro war zuletzt als Co-Trainer beim FC Barcelona tätig und wird Nachfolger von Pia Sundhage.

Einen Tag nach der überraschenden Trennung von Nationaltrainerin Pia Sundhage hat der Schweizer Fußballverband (SFV) Rafel Navarro (39) als Nachfolger präsentiert. Der Spanier kommt vom FC Barcelona und erhält einen Vertrag bis zur EM 2029. Das gab der SFV am Dienstag bekannt. Bei der Heim-EM im vergangenen Sommer war die Schweiz im Viertelfinale am späteren Champion Spanien gescheitert.