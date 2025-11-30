Serie A: Neapel gewinnt in Rom und bleibt ganz oben dran

SID 30.11.2025 • 22:49 Uhr Die SSC Neapel verpasst den Sprung auf Platz eins der Tabelle, ist nun aber punktgleich mit Spitzenreiter AC Mailand.

Die SSC Neapel bleibt in der italienischen Serie A auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Der amtierende Fußball-Meister setzte sich am späten Sonntagabend mit 1:0 (1:0) bei der AS Rom durch, mit 28 Punkten liegt Neapel nach 13 Spieltagen punktgleich mit Spitzenreiter AC Mailand auf Rang zwei.

In der italienischen Hauptstadt erzielte David Neres (36.) das Tor des Tages. Mit einem höheren Sieg hätte Neapel gar die Tabellenführung übernehmen können.