Spektakuläres Ronaldo-Traumtor nach Ausraster

Die negativen Schlagzeilen nach seinem Ausraster im portugiesischen Nationalteam inklusive Roter Karte und drohender Sperre für die WM hat Cristiano Ronaldo nicht lange auf sich sitzen lassen. Direkt im ersten Spiel nach seinem Platzverweis hat sich der Superstar mit einem unglaublichen Traumtor zurückgemeldet.
Spektakuläres Ronaldo-Traumtor
Der 40-Jährige steuerte beim 4:1 seines Klubs Al-Nassr gegen Khaleej den Treffer zum Endstand bei. In der 95. Minute lauerte der Stürmer im Strafraum, als eine Flanke von der rechten Seite kam.
Ronaldo mit Fallrückzieher
Weil sie ein wenig in den Rücken kam, setzte Ronaldo zum Fallrückzieher an und versenkte den Ball oben im Tor. Das Stadion explodierte und der Superstar feierte mit seinem längst bekannten Jubel.
Auch dank Ronaldo befindet sich Al-Nassr weiter an der Tabellenspitze der Saudi Professional League. Nach neun Spielen hat das Team neun Siege auf dem Konto und ein Polster von vier Zählern auf Verfolger Al-Hilal.
Vor Ronaldo hatte in der Partie Joao Felix das 1:0 besorgt (24.). Wesley legte nach (42.). Khaleej verkürzte nach der Pause durch Murad Al-Hawsawi (47.). Der ehemalige Münchner Sadio Mané sorgte mit seinem 3:1 für die Vorentscheidung (77.), zumal Khaleej danach Rot für Dimitrios Kourbelis verkraften musste.
Ronaldo sorgte mit seinem spektakulären Treffer für den Schlusspunkt.
