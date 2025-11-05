Suarez nach Tritt gesperrt: Messi-Kumpel fehlt Miami

SID 05.11.2025 • 19:37 Uhr Der Angreifer darf beim entscheidenden Spiel ums Viertelfinale der Play-offs in der MLS nur zuschauen.

Luis Suarez (38) hat seinem Ruf als Fußball-Rüpel wieder einmal alle Ehre gemacht. Der Stürmer von Inter Miami wurde von der Disziplinarkommission der Major League Soccer (MLS) für ein Spiel gesperrt, nachdem er zuletzt in der zweiten Partie der Achtelfinal-Play-offs seinen Gegenspieler Andy Najar (Nashville SC) getreten hatte. Zudem muss Suarez eine Geldstrafe in unbekannter Höhe zahlen.