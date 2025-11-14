WM-Quali: Mbappé reist vorzeitig ab

SID 14.11.2025 • 13:14 Uhr Kylian Mbappe reist frühzeitig von der französischen Nationalmannschaft ab. Noch am Freitag soll der Real-Star in Madrid untersucht werden.

Frankreichs Nationalmannschaft muss im letzten WM-Qualifikationsspiel in Aserbaidschan auf Kapitän Kylian Mbappe verzichten. Der 26-Jährige, der am Donnerstagabend beim 4:0-Heimsieg noch drei Torbeteiligungen für sich verbuchte, leide „weiterhin an einer Entzündung im rechten Knöchel, die untersucht werden muss“, teile der französische Verband mit.

Noch am Freitag soll der Stürmer von Real Madrid in der spanischen Hauptstadt untersucht werden.

Nachdem sich die Mannschaft von Nationaltrainer Didier Deschamps gegen die Ukraine das direkte Ticket für die WM sicherte, steht am Sonntag in Baku der letzte Spieltag in der WM-Quali-Gruppe D an.

In vier von bislang neun Spielen der Quali hatte der Trainer der Franzosen auf Mbappé verzichten müssen, der unlängst am 9. Spieltag sein 400. Tor seiner Karriere erzielt hatte.

Vor über einem Monat hatte der französische Superstar bereits mit Problemen am rechten Knöchel zu kämpfen gehabt.