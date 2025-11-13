Vorbild Europa: MLS gleicht Spielkalender an

SID 13.11.2025 • 23:07 Uhr Die Major League Soccer spielt demnächst zur selben Zeit wie die europäischen Topligen.

Die Major League Soccer (MLS) gleicht ihren Spielkalender den europäischen Topligen an. Das teilte die Liga am Donnerstag mit. Demnach sollen die Spielzeiten ab 2027 im Juli starten und im darauffolgenden Mai enden.

Die laufende Saison hatte im Februar begonnen, das Finale um den MLS Cup findet am 6. Dezember statt.

Ganz nach dem Vorbild Europas soll es auch eine Winterpause geben, von Mitte Dezember bis Anfang Februar. Die kommende Spielzeit 2026 soll eine Art Übergang sein: Die Saison beginnt im Februar, nach 14 Spielen in der Regular Season und den Play-offs wird bereits drei Monate später im Mai der Meister gekürt.

Ein weiterer Nebeneffekt ist zudem, dass das Transferfenster der MLS zur selben Zeit geöffnet ist wie in Europa.