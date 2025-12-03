Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. LIGA
FORMEL 1
WINTERSPORT
HANDBALL
US-SPORT
DARTS
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

Afrika-Cup: Abstellungspflicht ab 15. Dezember

Afrika-Cup: Abstellungspflicht ab 15. Dezember

In der Bundesliga werden einige Vereine auf ihre Profis verzichten müssen.
Sehr wahrscheinlich mit dem Senegal beim Afrika-Cup: Bayerns Nicolas Jackson
Sehr wahrscheinlich mit dem Senegal beim Afrika-Cup: Bayerns Nicolas Jackson
© AFP/SID/Karl-Josef HILDENBRAND
SID
In der Bundesliga werden einige Vereine auf ihre Profis verzichten müssen.

Die Vereine der Fußball-Bundesliga müssen während des Afrika-Cups maximal vier Spieltage ohne einige ihrer Profis auskommen. Wie der Fußball-Weltverband FIFA am Mittwoch bekanntgab, beginnt die Abstellungspflicht für das Kontinentalturnier (21. Dezember bis 18. Januar) in Marokko am 15. Dezember, einen Tag nach dem Abschluss des 14. Bundesliga-Spieltags.

Darüber hinaus sollten die teilnehmenden Nationalverbände mit den abstellenden Klubs jedoch „nach geeigneten individuellen Lösungen suchen“, ließ die FIFA wissen. In Streitfällen will der Weltverband selbst vermitteln.

Im schlimmsten Fall könnten einem Bundesliga-Verein damit bis zum 18. Spieltag Profis fehlen. Kandidaten für das Turnier gibt es einige. So dürfte etwa Bayerns Nicolas Jackson fest für die Nationalmannschaft des Senegal eingeplant sein.

Besonders Bayer Leverkusen droht während des Turniers ein personeller Engpass. In Eliesse Ben Seghir (Marokko), Ibrahim Maza (Algerien), Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Nathan Tella (Nigeria) und Christian Kofane (Kamerun) kämen gleich fünf Profis für eine Teilnahme am Afrika-Cup infrage.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite