Afrika-Cup: Jackson fehlt den Bayern einige Wochen

SID 14.12.2025 • 06:27 Uhr Der Stürmer ist für den Senegal im Einsatz. Vincent Kompany lobt den Leihspieler vom FC Chelsea.

Der FC Bayern muss ab Montag für einige Wochen auf Stürmer Nicolas Jackson verzichten. Der 24-Jährige nimmt laut Münchens Trainer Vincent Kompany mit der Nationalmannschaft Senegals am Afrika-Cup (21. Dezember bis 18. Januar) in Marokko teil.

Seine Information sei, dass Jackson nach dem Bundesligaspiel des Rekordmeisters am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Mainz 05 „zum Afrika-Cup reist“, so Kompany. Sportdirektor Christoph Freund bestätigte dies: „Die offizielle Abstellungspflicht für den Afrika-Cup beginnt am Montag. Wir rechnen damit, dass es auch so kommt.“

Der Leihspieler des FC Chelsea fehlt den Münchnern damit zum Jahresabschluss am 21. Dezember in Heidenheim. Zudem könnte Jackson im Januar die Ligaspiele gegen Wolfsburg (11.1.), Köln (14.1.) und Leipzig (17.1.) verpassen.

Bis kommenden Sommer läuft die teure Leihe des Angreifers. Bisher hat Jackson als Back-up für Toptorjäger Harry Kane fünf Treffer erzielt. Er sei „sehr positiv überzeugt. Er hat uns in seinen Momenten sehr geholfen und hat eine ganz gute Quote“, sagte Kompany. Für ihn sei es auch „Luxus als Trainer“, wie Jackson mit seiner Situation als Ergänzungsspieler umgehe.