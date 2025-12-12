Bis 2028: Knaak verlängert bei Manchester City

SID 12.12.2025 • 10:34 Uhr Nationalspielerin Rebecca Knaak klärt ihre Zukunft. Die Abwehrspielerin bleibt zwei weitere Jahre beim englischen Erstligisten.

Fußball-Nationalspielerin Rebecca Knaak bleibt dem englischen Spitzenklub Manchester City erhalten. Die Abwehrspielerin verlängerte ihren Vertrag um zwei weitere Jahre bis Sommer 2028, wie der Verein am Freitag mitteilte.

„Ich bin sehr glücklich, hier zu bleiben“, sagte Knaak: „Es ist der Verein, den ich liebe und in dem ich erfolgreich sein möchte, und ich freue mich sehr, noch zwei weitere Jahre hier zu sein.“

Knaak war im Januar 2025 vom FC Rosengard aus Schweden nach Manchester gekommen. Bislang absolvierte die 29-Jährige für City 16 Partien, in denen sie fünf Tore erzielte. Kurz nach ihrem Wechsel nach England hatte Knaak im vergangenen Februar auch ihr Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft gefeiert.

Knaak verlängert: „Ihre Einstellung ist erstklassig“

Mit der DFB-Elf war sie im Sommer unter anderem in das Halbfinale der EM eingezogen und hatte zuletzt das Finale der Nations League gegen Spanien bestritten (0:0, 0:3).