Coppa Italia: Titelverteidiger Bologna im Viertelfinale

SID 04.12.2025 • 22:59 Uhr Der Pokalsieger setzt sich dank eines späten Treffers gegen Parma durch.

Titelverteidiger FC Bologna hat im italienischen Fußball-Pokal das Viertelfinale erreicht. Der siebenmalige Meister setzte sich in der Runde der letzten 16 mit 2:1 (1:1) gegen Ligarivale Parma Calcio durch.

Adrian Benedyczak (13.) brachte die Gäste in Führung. Doch Jon Rowe (38.) und Santiago Castro (89.) wendeten das Blatt und führten Bologna nach Juventus Turin, Atalanta Bergamo, Inter Mailand und der SSC Neapel als fünftes Team in die nächste Runde.

Dort wartet Lazio Rom, das sich am späteren Mittwochabend 1:0 (0:0) gegen Vorjahresfinalist AC Mailand durchsetzte. Mattia Zaccagni (80.) glückte der goldene Treffer. Der deutsche Juniorennationalspieler David Odogu saß bei den Gästen 90 Minuten auf der Bank.