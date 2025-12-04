Coppa Italia: Titelverteidiger Bologna im Viertelfinale

Titelverteidiger FC Bologna hat im italienischen Fußball-Pokal das Viertelfinale erreicht. Der siebenmalige Meister setzte sich in der Runde der letzten 16 mit 2:1 (1:1) gegen Ligarivale Parma Calcio durch.
Titelverteidiger bejubelt späten Sieg
Der Pokalsieger setzt sich dank eines späten Treffers gegen Parma durch.
Torschütze Castro (l.) mit Ciro Immobile
© IMAGO/imagephotoagency.it/SID/-
Adrian Benedyczak (13.) brachte die Gäste in Führung. Doch Jon Rowe (38.) und Santiago Castro (89.) wendeten das Blatt und führten Bologna nach Juventus Turin, Atalanta Bergamo, Inter Mailand und der SSC Neapel als fünftes Team in die nächste Runde.
Dort wartet Lazio Rom, das sich am späteren Mittwochabend 1:0 (0:0) gegen Vorjahresfinalist AC Mailand durchsetzte. Mattia Zaccagni (80.) glückte der goldene Treffer. Der deutsche Juniorennationalspieler David Odogu saß bei den Gästen 90 Minuten auf der Bank.
Bologna hatte sich die Coppa in der vergangenen Saison zum dritten Mal nach 1970 und 1974 gesichert. Im Finale von Rom gelang überraschend ein 1:0 gegen Milan.