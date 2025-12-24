DFB-Gegner Elfenbeinküste müht sich zum Auftakterfolg

SID 24.12.2025 • 20:53 Uhr Die Ivorer setzen sich glanzlos gegen den Underdog Mosambik durch - auch Julian Nagelsmann dürfte genau hingesehen haben.

Der deutsche WM-Gruppengegner Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) hat beim Afrika-Cup mit Mühe einen Auftakterfolg eingefahren. Der Titelverteidiger um den Leipziger Shootingstar Yan Diomande setzte sich am Mittwoch trotz mangelnder Chancenverwertung mit 1:0 (0:0) gegen den vermeintlich schwächsten Vorrundenkontrahenten Mosambik durch.

Amad Diallo (49.) von Manchester United erzielte im marokkanischen Marrakesch den Siegtreffer für die über weite Strecken zu harmlosen Ivorer, die in Gruppe F zudem gegen Kamerun und Gabun gefordert sind. Diomande, der sich mit elf Torbeteiligungen in 16 Pflichtspielen bei RB Leipzig zuletzt in den Fokus gespielt hatte, stand über die volle Distanz auf dem Feld. Stürmer Sébastien Haller, Ex-Dortmunder und Finalheld des Vorjahres, fehlt verletzt.