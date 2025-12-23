Newsticker
Doppelpack Jackson: Senegal startet mit Sieg

Der WM-Teilnehmer setzt sich zum Auftakt des Afrika-Cups gegen Botswana durch.
Senegals Jackson mit Doppelpack
© AFP/SID/ISSOUF SANOGO
SID
Angeführt von Bayern Münchens Nicolas Jackson ist Senegals Fußball-Nationalmannschaft erfolgreich in den Afrika-Cup gestartet. Beim 3:0 (1:0) gegen Außenseiter Botswana in der marokkanischen Hafenstadt Tanger brachte der vom FC Chelsea an den deutschen Rekordmeister verliehene Stürmer sein Team mit einem Doppelpack (40./58.) auf die Siegerstraße. Cherif Ndiaye (90.) sorgte kurz vor Schluss für den Endstand.

Senegal, für das auch der in Köln geborene Ismail Jakobs in der Startelf stand, dominierte von Beginn an. Jackson vergab aber früh die große Chance zur Führung (4.). Der WM-Teilnehmer, der bei der Endrunde im kommenden Jahr unter anderem auf Frankreich und Norwegen trifft, drängte in der Folge weiter auf das erste Tor, doch auch der frühere Münchner Sadio Mané scheiterte an Botswanas Keeper Goitseone Phoko (26.). Kurz vor der Pause erlöste dann aber Jackson nach Vorarbeit von Jakobs den Favoriten.

Auch in der zweiten Halbzeit bestimmte Senegal das Spielgeschehen, der zweite Treffer von Jackson sorgte für die frühe Entscheidung. Ndiaye schraubte in der Schlussphase das Ergebnis weiter in die Höhe.

