Drogenermittlungen: Fenerbahce-Präsident Saran in Gewahrsam

SID 25.12.2025 • 10:03 Uhr Sadettin Saran, der Präsident von Fenerbahce Istanbul, ist ins Visier der Justiz geraten. Er bestreitet alle Vorwürfe.

Sadettin Saran, der Präsident des türkischen Fußball-Spitzenklubs Fenerbahce Istanbul, ist an Heiligabend im Rahmen von Drogenermittlungen in Gewahrsam genommen worden. Dies berichten mehrere türkische Medien übereinstimmend.

Auch Fenerbahce teilte mit, dass sich Klubchef Saran am Mittwoch „im Rahmen des laufenden justiziellen Verfahrens auf Anweisung und unter Aufsicht der zuständigen Behörden mit seinem eigenen Fahrzeug zur Provinz-Gendarmerie Maslak“ begeben habe.

Türkische Medien zitieren aus einer Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft: Demnach sei Saran, der seit September im Amt ist, aufgrund des Verdachts auf Drogenhandel, Beihilfe zum Drogenkonsum sowie Drogenkonsum und aufgrund „zusätzlicher Beweise“, die im laufenden Verfahren gewonnen worden seien, in Gewahrsam genommen worden.

Fenerbahce-Präsident bestreitet Vorwürfe

Laut Berichten soll Saran bei einer Haarprobe positiv auf Kokain getestet worden sein. Er teilte in einer Stellungnahme auf seinem Social-Media-Account mit, dass er „die Substanz, die angeblich im Test des Instituts für Rechtsmedizin positiv getestet wurde, niemals konsumiert“ habe. Der 61-Jährige schrieb von einer „eindeutigen Verleumdungskampagne“ gegen sich.

Der Klub sicherte Saran Unterstützung zu. Auch Fans versammelten sich am Donnerstag rund um das Gerichtsgebäude, in dem der Funktionär am Vormittag abermals aussagen sollte. „Wir sind fest davon überzeugt, dass unser Präsident diese Situation mit Besonnenheit und Standhaftigkeit meistern wird, wie er es bisher getan hat“, teilte Fenerbahce mit.