Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DARTS-WM
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
AFRIKA-CUP
WINTERSPORT
HANDBALL
US-SPORT
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

Drogenermittlungen: Fenerbahce-Präsident Saran in Gewahrsam

Fenerbahce-Präsident in Gewahrsam

Sadettin Saran, der Präsident von Fenerbahce Istanbul, ist ins Visier der Justiz geraten. Er bestreitet alle Vorwürfe.
Saran steht im Fokus der Justiz
Saran steht im Fokus der Justiz
© IMAGO/Anadolu Agency/SID/Serhat Cagdas
SID
Sadettin Saran, der Präsident von Fenerbahce Istanbul, ist ins Visier der Justiz geraten. Er bestreitet alle Vorwürfe.

Sadettin Saran, der Präsident des türkischen Fußball-Spitzenklubs Fenerbahce Istanbul, ist an Heiligabend im Rahmen von Drogenermittlungen in Gewahrsam genommen worden. Dies berichten mehrere türkische Medien übereinstimmend.

Auch Fenerbahce teilte mit, dass sich Klubchef Saran am Mittwoch „im Rahmen des laufenden justiziellen Verfahrens auf Anweisung und unter Aufsicht der zuständigen Behörden mit seinem eigenen Fahrzeug zur Provinz-Gendarmerie Maslak“ begeben habe.

Türkische Medien zitieren aus einer Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft: Demnach sei Saran, der seit September im Amt ist, aufgrund des Verdachts auf Drogenhandel, Beihilfe zum Drogenkonsum sowie Drogenkonsum und aufgrund „zusätzlicher Beweise“, die im laufenden Verfahren gewonnen worden seien, in Gewahrsam genommen worden.

Fenerbahce-Präsident bestreitet Vorwürfe

Laut Berichten soll Saran bei einer Haarprobe positiv auf Kokain getestet worden sein. Er teilte in einer Stellungnahme auf seinem Social-Media-Account mit, dass er „die Substanz, die angeblich im Test des Instituts für Rechtsmedizin positiv getestet wurde, niemals konsumiert“ habe. Der 61-Jährige schrieb von einer „eindeutigen Verleumdungskampagne“ gegen sich.

Der Klub sicherte Saran Unterstützung zu. Auch Fans versammelten sich am Donnerstag rund um das Gerichtsgebäude, in dem der Funktionär am Vormittag abermals aussagen sollte. „Wir sind fest davon überzeugt, dass unser Präsident diese Situation mit Besonnenheit und Standhaftigkeit meistern wird, wie er es bisher getan hat“, teilte Fenerbahce mit.

Die Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft führt seit einigen Wochen Drogenermittlungen durch, bei denen auch bekannte Persönlichkeiten in den Fokus geraten sind. Saran war am vergangenen Samstag nach mehreren Tests und seiner Aussage bei der Staatsanwaltschaft unter Auflagen freigelassen worden.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite