Tragödie um Ex-Nationalspieler: Fußballprofi bei Angriff erschossen

Ex-Nationalspieler erschossen

Der ecuadorianische Fußball wird von einer Gewalttat erschüttert. Die Täter sollen von Motorrädern aus angegriffen haben.
Mario Pineida spielte in seiner Karriere auch für Fluminense in Brasilien
Mario Pineida spielte in seiner Karriere auch für Fluminense in Brasilien
© IMAGO/Fotoarena
SID
Der ecuadorianische Fußballprofi Mario Pineida ist am Mittwoch in der Hafenstadt Guayaquil erschossen worden. Das bestätigte sein Klub Barcelona SC in einer Mitteilung.

Der 33-Jährige war Teil der Nationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 und spielte 2022 für den brasilianischen Spitzenklub Fluminense.

Barcelona SC trauert um Mario Pineida

„Barcelona SC bedauert zutiefst, mitteilen zu müssen, dass wir offiziell über den Tod unseres Spielers Mario Pineida informiert wurden, ein Ereignis, das nach einem Angriff auf ihn geschah“, schrieb der Verein auf der Plattform X. Auch das Innenministerium bestätigte den Vorfall und kündigte den Einsatz einer Spezialeinheit zur Aufklärung an.

Nach Angaben des Nachrichtenportals Primicias wurde Pineida von zwei Tätern auf Motorrädern angegriffen, die das Feuer auf ihn, seine Mutter und eine weitere Frau eröffneten.

Zuletzt mehrere Gewaltakte gegen Fußballer in Ecuador

In Ecuador häufen sich in jüngster Zeit Gewaltakte gegen Fußballer: Im September wurden drei Zweitliga-Spieler getötet, einer von ihnen soll Verbindungen zu Sportwetten gehabt haben. Einen Monat später wurde der lokale Profi Bryan Angula bei einem Schusswaffenangriff verletzt.

Guayaquil gilt inzwischen als Brennpunkt der organisierten Kriminalität. Ecuador, einst eines der sichersten Länder Lateinamerikas, ist heute ein wichtiger Umschlagplatz für Kokain zwischen den Produzentenländern Kolumbien und Peru und den internationalen Märkten.

Allein zwischen Januar und September wurden in der Stadt 1900 Morde registriert – die höchste Zahl landesweit.

