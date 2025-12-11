Ein neuer Trainerstar - geadelt von einer Bundesliga-Legende

Tobias Käufer 11.12.2025 • 11:37 Uhr Erst die Copa Libertadores, dann die brasilianische Meisterschaft: Jung-Trainer Filipe Luís hat mit Brasiliens populärstem Klub Flamengo Geschichte geschrieben - und dürfte in den Fokus der europäischen Top-Vereine geraten.

Als der lang ersehnte Schlusspfiff ertönt, lässt sich Filipe Luís kopfüber auf den Rasen fallen. Die Arme ausgestreckt und mit geschlossenen Augen landet der Flamengo-Trainer auf dem satten Grün des Stadions in Lima. Ein Lebenstraum geht für den Flamengo-Fan in Erfüllung.

Der 40-Jährige gehört damit zum erlesenen Kreis von Spielern und Trainern, die sowohl als Aktiver als auch als Fußball-Lehrer auf der Bank die wichtigste Trophäe des südamerikanischen Vereinsfußballs gewinnen konnten.

Dem umjubelten 1:0-Erfolg im Finale der Copa Libertadores über den brasilianischen Rivalen folgte nur wenige Tage danach der nächste Triumph: die brasilianische Meisterschaft in der Serie A, die derzeit im südamerikanischen Vereinsfußball das Maß aller Dinge ist.

SPORT1 sprach mit einem der derzeit populärsten brasilianischen TV-Experten nach Flamengos Doppeltriumph über den neuen Star am brasilianischen Trainerhimmel. Ex-Bundesligaspieler Grafite sieht in Filipe Luís ein ganz wichtiges Puzzlestück in der aktuellen Erfolgssaison des beliebtesten Klubs im Land des Rekordweltmeisters.

„Auch wenn man einen sehr starken, sehr robusten Kader hat, sehr gute Spieler, Spielalternativen, Möglichkeiten zur Änderung des Spielsystems, Spieler mit Eigenschaften, die mehrere Funktionen auf dem Spielfeld ausfüllen, ist es doch die tägliche Arbeit des Trainers, die dafür sorgt, dass die Spieler diese Varianten verinnerlichen“, sagt der der Brasilianer, der mit dem VfL Wolfsburg 2009 Bundesliga-Torschützenkönig und Deutscher Meister sowie mit dem FC Sao Paulo 2005 Copa-Libertadores-Gewinner und Klubweltmeister wurde.

Natürlich spiele auch die Qualität des Kaders eine große Rolle, die Arbeit, die die Vereinsführung geleistet habe, um eine starke Gruppe, eine starke Mannschaft, einen wirtschaftlich, finanziell und institutionell sehr starken Verein aufzubauen.

Ex-Bundesliga-Star lobt Filipe Luís

„Aber die Arbeit von Filipe war entscheidend für diese fünf Titelgewinne in einem Jahr“, sagt Grafite und zählt die Triumphe auf: Flamengo gewann den brasilianischen Pokal (Copa do Brasil), die nicht zu unterschätzende Staatsmeisterschaft von Rio de Janeiro (Campeonato Carioca), die brasilianische Supercopa, die Copa Libertadores und jetzt den Brasileiro.

„Man muss einen Trainer, der zuvor in diesem Bereich keine Berufserfahrung hatte und dann fünf Titel gewinnt bei einer solchen Erfolgsquote einfach hervorheben.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Solche Erfolge bleiben natürlich auch in den Büros europäischer Sportdirektoren nicht unentdeckt. Zumal Filipe Luis über eine lange Spielerkarriere in europäischen Spitzenklubs verfügt.

Herausragend natürlich seine Zeit bei Atletico Madrid: Zwei Europa-League-Sieger, zwei UEFA Supercup-Siege, ein spanischer Pokal und eine Meisterschaft stehen in der Vita des Brasilianers. Und mit ihm könnte nun ein ganz großer Trainer heranwachsen.

„Filipe hat eine europäische Methodik und den größten Teil seiner Karriere im europäischen Fußball verbracht, wo er mit europäischen Trainern zusammengearbeitet hat. Obwohl Diego Simeone Südamerikaner ist, ist er auch europäisch geprägt, weil er über Jahre bei Atletico Madrid arbeitet.“

Filipe Luís auf dem Weg nach Europa?

Filipe Luís übernahm am 1. Oktober 2024 das Traineramt bei Flamengo. Der gelernte linke Außenverteidiger löste damit den glücklosen ehemaligen brasilianischen Nationaltrainer Tite ab. Ob er nach so kurzer Zeit auf der Flamengo-Bank jetzt schon nach Europa wechselt, bleibt abzuwarten. Aber in einigen kriselnden Klubs der Premier League oder von La Liga spekulieren die Fans schon auf einen Wechsel.

„Aufgrund seines Wissens, seiner Arbeitsmethodik, seiner Kenntnisse über das Verhalten europäischer Spieler und das Verhalten europäischer Führungskräfte dürfte es die Tendenz geben, dass er in Zukunft Trainer eines großen europäischen Vereins sein wird“, sagt Grafite.