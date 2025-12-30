Newsticker
Erneute Razzia in Argentiniens Fußballzentrale

Ermittler durchsuchen die AFA-Zentrale und Wohnsitze von Partnern. Hintergrund sind Vorwürfe der Steuerhinterziehung und Geldwäsche.
Polizei-Besuch beim AFA-Sitz in Ezeiza
Polizei-Besuch beim AFA-Sitz in Ezeiza
© AFP/SID/MAGALI CERVANTES
SID
Die argentinische Justiz hat erneut die Zentrale des nationalen Fußballverbandes durchsucht. Ermittler vollzogen am Dienstag mehrere Razzien in Buenos Aires und im Trainingszentrum der AFA in Ezeiza. Hintergrund sind Vorwürfe der Steuerhinterziehung und Geldwäsche gegen die Eventagentur TourProdEnter, die sich selbst als exklusiven internationalen Vermarktungspartner der AFA bezeichnet.

Auch das Wohnhaus des TourProdEnter-Inhabers wurde durchsucht. Die Behörden leiteten zudem Ermittlungen gegen das Finanzunternehmen Sur Finanzas ein, das im Vorjahr Sponsor der Liga und der Nationalmannschaft war. Medienberichten zufolge besteht ein Verdacht auf Steuerbetrug in Höhe von umgerechnet rund 550 Millionen Dollar (468 Millionen Euro).

Der Verband weist die Vorwürfe zurück und sieht sich einer gezielten Kampagne ausgesetzt. Die Durchsuchungen sind Teil einer ganzen Serie von Ermittlungsmaßnahmen gegen den argentinischen Fußball. Argentinien um Starspieler Lionel Messi tritt im Sommer bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko als Titelverteidiger an.

