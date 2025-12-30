Erneute Razzia in Argentiniens Fußballzentrale

SID 30.12.2025 • 19:32 Uhr Ermittler durchsuchen die AFA-Zentrale und Wohnsitze von Partnern. Hintergrund sind Vorwürfe der Steuerhinterziehung und Geldwäsche.

Die argentinische Justiz hat erneut die Zentrale des nationalen Fußballverbandes durchsucht. Ermittler vollzogen am Dienstag mehrere Razzien in Buenos Aires und im Trainingszentrum der AFA in Ezeiza. Hintergrund sind Vorwürfe der Steuerhinterziehung und Geldwäsche gegen die Eventagentur TourProdEnter, die sich selbst als exklusiven internationalen Vermarktungspartner der AFA bezeichnet.

Auch das Wohnhaus des TourProdEnter-Inhabers wurde durchsucht. Die Behörden leiteten zudem Ermittlungen gegen das Finanzunternehmen Sur Finanzas ein, das im Vorjahr Sponsor der Liga und der Nationalmannschaft war. Medienberichten zufolge besteht ein Verdacht auf Steuerbetrug in Höhe von umgerechnet rund 550 Millionen Dollar (468 Millionen Euro).