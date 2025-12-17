FIFA-Interkontinental-Pokal: PSG gegen Flamengo heute live in TV, Livestream & Ticker

SPORT1 17.12.2025 • 15:00 Uhr Nach der Reform der Klub-WM heißt der Weltpokal nun Interkontinental-Pokal. Im Finale spielt Champions-League-Sieger PSG gegen Flamengo.

Die Klub-WM ist im vergangenen Sommer erstmals als XXL-Version in den USA über die Bühne gegangen.

Das heißt aber nicht, dass das ursprüngliche Format abgelöst worden wäre. Dieses firmiert nun lediglich unter einer neuen Bezeichnung. Im Interkontinental-Pokal der FIFA treten in diesem Dezember weiterhin die Sieger der sechs kontinentalen Meisterwettbewerbe gegeneinander an.

Nächster Titel für PSG?

Im Finale des Wettbewerbs stehen sich in Doha Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Flamengo (18 Uhr im LIVETICKER) gegenüber. Der Klub aus Rio de Janeiro hat die Copa Libertadores gewonnen.

Der Modus des Turniers ähnelt zwar dem der bis 2023 ausgetragenen Klub-WM, unterscheidet sich davon aber auch in ein paar Details.

Während zuvor noch sieben Teams innerhalb von zehn Tagen den Sieger ausspielten, nehmen am Interkontinental-Pokal nun nur die sechs Sieger von Champions League (Europa), Copa Libertadores (Südamerika), CAF Champions League (Afrika), Champions League Elite (Asien), CONCACAF Champions Cup (Nord- und Mittelamerika) und der OFC Champions League (Ozeanien) teil.

Interkontinental-Pokal: Neuer Modus

Außerdem erstreckt sich der Wettbewerb nun über mehrere Monate. Zum Auftakt setzte sich in einer Dreierrunde Pyramids FC gegen Auckland City und Al-Ahli durch.

Auf der anderen Seite des Turnerbaums gewann Flamengo gegen Cruz Azul aus Mexiko und setzte sich anschließend auch gegen Pyramids FC durch.