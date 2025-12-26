Trauer um einstigen Blanc-Assistenten

SID 26.12.2025 • 14:33 Uhr Vor allem beim HSC Montpellier hat Jean-Louis Gasset seine Spuren hinterlassen.

Jean-Louis Gasset, ehemaliger Assistent von Laurent Blanc bei der französischen Fußball-Nationalmannschaft, ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Dies teilte sein langjähriger Arbeitgeber HSC Montpellier am Freitag mit, ohne Hintergründe zum Tod zu nennen.

Gasset war insgesamt dreimal Trainer des Klubs, zuletzt von Februar 2024 bis April 2025. Auch als Spieler war er für Montpellier (1975 bis 1985) aufgelaufen, von 2010 bis 2012 arbeitete er als Assistenztrainer von Blanc bei der französischen Nationalmannschaft.

„Der Verein Montpellier hat eine seiner prägendsten Persönlichkeiten verloren. Unsere Trauer ist unermesslich, wenn wir uns an sein Lächeln, seine unverwechselbare Stimme und seinen scharfen Verstand erinnern“, hieß es in der Mitteilung des Klubs, der von Gassets Vater Bernard mitgegründet wurde.