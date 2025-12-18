Frühes Aus für Ancelotti-Sohn

Davide Ancelottis erster Job als Cheftrainer einer Profimannschaft endet bereits nach nur fünf Monaten.
Frühes Aus für Ancelottis Sohn
Der Sohn des brasilianischen Nationaltrainers Carlo Ancelotti wurde beim entthronten brasilianischen Meister Botafogo entlassen. Das gab der Klub bekannt.
Botafogo dankt Ancelotti für Engagement
„Der Verein dankt Ancelotti für seine Professionalität und sein Engagement während seiner Zeit als Trainer und als Teil der Botafogo-Familie“, teilte der Verein in einem knappen Statement mit.
Der 36-Jährige hatte die Aufgabe erst im Juli dieses Jahres übernommen. Unter seiner Regie belegte Botafogo zum Abschluss der Spielzeit jedoch nur Platz sechs, der Rückstand auf Meister Flamengo betrug am Ende 16 Punkte. Zudem scheiterte der Klub in der Copa Libertadores im Achtelfinale.
Davide Ancelotti arbeitete als Assistent seines Vaters beim FC Bayern
Neben Davide Ancelotti, der von 2016 bis 2017 als Co-Trainer seines Vaters beim FC Bayern arbeitete, mussten auch dessen Assistenten Luca Guerra, Luis Tevenet und Andrew Mangan gehen.
Ein neues Trainerteam wolle Botafogo in Kürze bekannt geben, hieß es weiter.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach