Fünftes Saisontor für Galatasaray: Sané unterstreicht Topform

SID 05.12.2025 • 20:44 Uhr Leroy Sané gewinnt mit Galatasaray Istanbul dramatisch. Der deutsche Nationalspieler trifft und gibt eine Vorlage.

Nationalspieler Leroy Sané präsentiert sich bei Galatasaray Istanbul weiter in Topform! Der 29-Jährige erzielte beim dramatischen 3:2 (2:0) gegen Samsunspor in der türkischen Fußball-Liga seinen fünften Saisontreffer und legte einen weiteren auf.

Victor Osimhen erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer. Galatasaray festigte mit dem Heimsieg die Tabellenführung und liegt vorerst vier Zähler vor dem Stadtrivalen Fenerbahce.

Sané, der zuletzt auch in der Nationalmannschaft wieder starke Leistungen gezeigt hatte, traf zunächst mit einem überlegten Linksschuss (8.) zur frühen Führung für seinen neuen Klub.