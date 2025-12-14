FIFA-Überraschung! Weltfußballer-Wahl steht kurz bevor

SID 14.12.2025 • 14:33 Uhr Erst zwei Tage vor der Veranstaltung gibt der Weltverband den Termin bekannt. Deutsche Stars werden wohl leer ausgehen.

Die FIFA kürt am kommenden Dienstag die Weltfußballerin und den Weltfußballer des Jahres. Wie der Fußball-Weltverband mit zwei Tagen Vorlauf bekannt gab, werden die Gewinner der diesjährigen Abstimmung bei einem Galadinner in der katarischen Hauptstadt Doha ab 18.00 Uhr verkündet.

Auch Torhüter und Trainer werden ausgezeichnet, dazu konnten Fans über die beste Elf bei den Frauen und Männern abstimmen.

Harry Kane nominiert - Favorit ist ein anderer

Favoriten auf die Auszeichnung als Weltfußballer sind der Franzose Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), der in diesem Jahr bereits den Ballon d’Or erhielt, und Spaniens erst 18 Jahre alter Europameister Lamine Yamal (FC Barcelona). Zu den Nominierten für die Nachfolge von Vinícius Júnior gehört auch Bayern Münchens Angreifer Harry Kane.

Bei den Torhütern darf neben Champions-League-Sieger Gianluigi Donnarumma, der im Sommer von PSG zu Manchester City gewechselt ist, unter anderem auch der Münchner Manuel Neuer hoffen. Er besitzt jedoch wie der frühere DFB-Coach Hansi Flick (FC Barcelona) bei der Trainerwahl gegen den Pariser Königsklassen-Gewinner Luis Enrique nur Außenseiterchancen.

Es gibt deutsche Sieg-Hoffnungen

Bei den Frauen liegt der Fokus aus deutscher Sicht auf Ann-Katrin Berger, die als FIFA-Welttorhüterin ausgezeichnet werden könnte. Auch die englische Europameisterin Hannah Hampton sowie Cata Coll aus Spanien sind nominiert.

Bei den Feldspielerinnen winkt der derzeit verletzten Aitana Bonmatí die dritte Auszeichnung in Folge. Favoritin bei den Trainerinnen ist Englands Sarina Wiegman nach der erfolgreichen EM-Titelverteidigung.