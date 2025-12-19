Newsticker
Handbruch: Pariser Elfer-Held Safonow fällt aus

Nach seinen vier gehaltenen Elfmetern im Interkontinental-Pokal muss der Russe vorerst zuschauen.
Safonow glänzte zuletzt als Elferkiller
© AFP/SID/Karim JAAFAR
SID
Torwart Matwei Safonow vom Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain wird nach seiner jüngsten Glanzleistung länger verletzt ausfallen. Wie PSG am Freitag mitteilte, hat sich der Russe die linke Hand gebrochen und wird mindestens drei bis vier Wochen fehlen.

Safonow, die etatmäßige Nummer zwei in Paris, hatte am vergangenen Mittwoch beim Gewinn des Interkontinental-Pokals der FIFA im Elfmeterschießen gegen Brasiliens Meister CR Flamengo vier Strafstöße gehalten.

Im Pokalspiel am Samstag (21.00 Uhr) beim Fünftligisten Vendée Fontenay Foot sollen derweil der zuletzt verletzte Stammkeeper Lucas Chevalier oder der dritte Torwart Renato Marin zum Einsatz kommen.

