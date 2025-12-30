Mit 58! Ältester Fußball-Profi der Welt wechselt erneut

SID 30.12.2025 • 08:11 Uhr Im Februar wird Kazuyoshi Miura 59 Jahre alt. An das Karriereende denkt Japans Altmeister deswegen noch nicht.

„King Kazu“ will noch immer nicht abdanken: Kazuyoshi Miura, ältester Fußball-Profi der Welt, setzt seine jahrzehntelange Spielerkarriere fort und wechselt auf Leihbasis zum japanischen Drittligisten Fukushima United. Dies gab sein neuer Klub bekannt.

Miura wird im Februar 59 Jahre alt. „Meine Leidenschaft für den Fußball hat sich nicht verändert, egal wie alt ich werde“, sagte der ehemalige japanische Nationalspieler: „Lasst uns gemeinsam Geschichte schreiben!“

Miura steht seit 2005 beim Erstligisten Yokohama FC unter Vertrag und wurde in den vergangenen Jahren immer wieder verliehen, zuletzt an den Viertligisten Atletico Suzuka. Dort bestritt er sieben Spiele, nun geht er in seine 41. Saison. Der Fan-Liebling will wohl bis zu seinem 60. Geburtstag spielen.

Fußball-Oldie will weiterhin „alles geben“

Er verspreche allen Spielern, Trainern, Fans, Sponsoren von Fukushima United und den Menschen in der Region, „dass ich alles geben werde, um einen Beitrag zu leisten“. Zuvor hatte der 58-Jährige bereits bei Vereinen in Brasilien, Japan, Italien, Kroatien, Australien und Portugal gespielt. Miura war 1982 aus Japan nach Brasilien gezogen und debütierte vier Jahre später beim FC Santos.