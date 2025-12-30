Infantino offen für Abseits-Revolution

SID 30.12.2025 • 16:24 Uhr Der FIFA-Boss spricht über mögliche Anpassungen, vor allem Millimeter-Entscheidungen stehen im Fokus.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat abermals eine Weiterentwicklung der Abseitsregel ins Spiel gebracht. Ziel sei es, den Fußball „offensiver und attraktiver“ zu gestalten, sagte der Schweizer beim World Sports Summit in Dubai. Durch eine mögliche Regel-Revolution sollten Spielunterbrechungen „auf ein Minimum“ reduziert werden.

„Wir betrachten die Abseitsregel, die sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt hat und derzeit verlangt, dass der Angreifer hinter dem letzten Verteidiger oder auf gleicher Höhe ist“, sagte Infantino: „Vielleicht muss der Spieler in Zukunft vollständig vor dem Verteidiger stehen, um als abseits zu gelten.“

Anders gesagt: Es gäbe kein Abseits mehr, wenn nur ein Bein oder ein Arm vor dem letzten Verteidiger ist. Im Fokus stehen etwa die zuletzt in der Bundesliga mehrfach diskutierten Millimeter-Entscheidungen durch die halbautomatische Abseitstechnologie.