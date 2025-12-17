Die Klub-WM ist im vergangenen Sommer erstmals als XXL-Version in den USA über die Bühne gegangen. Das heißt aber nicht, dass das ursprüngliche Format abgelöst worden wäre. Dieses firmiert nun lediglich unter einer neuen Bezeichnung.
Interkontinental-Pokal heute live: PSG - Flamengo LIVE im TV, Stream & Ticker - Holt Paris die alte Klub-WM?
PSG heiß auf den „alten“ Weltpokal
Im Interkontinental-Pokal treten in diesem Dezember weiterhin die Sieger der sechs kontinentalen Meisterwettbewerbe gegeneinander an.
Im Finale des Wettbewerbs stehen sich in Doha Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Flamengo gegenüber (ab 18 Uhr im LIVETICKER). Der Klubs aus Rio de Janeiro hat die Copa Libertadores gewonnen. Ein Duell wir früher im alten Weltpokal.
Interkontinental-Pokal: So verfolgen Sie PSG - Flamengo heute LIVE im TV
- TV: -
- Stream: DAZN
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Der Modus des Turniers ähnelt zwar dem der bis 2023 ausgetragenen Klub-WM, unterscheidet sich davon aber auch in ein paar Details.
Während zuvor noch sieben Teams innerhalb von zehn Tagen den Sieger ausspielten, nehmen am Interkontinental-Pokal nun nur die sechs Sieger von Champions League (Europa), Copa Libertadores (Südamerika), CAF Champions League (Afrika), Champions League Elite (Asien), CONCACAF Champions Cup (Nord- und Mittelamerika) und der OFC Champions League (Ozeanien) teil.
Alte Klub-WM auf mehrere Monate ausgeweitet
Außerdem erstreckt sich der Wettbewerb nun über mehrere Monate. Zum Auftakt setzte sich in einer Dreierrunde Pyramids FC gegen Auckland City und Al-Ahli durch.
Auf der anderen Seite des Turnierbaums gewann Flamengo gegen Cruz Azul aus Mexiko und setzte sich anschließend auch gegen Pyramids FC durch.
Somit bestreiten die Brasilianer das Finale gegen PSG, das als Sieger der europäischen Champions League schon automatisch für das Endspiel qualifiziert war.