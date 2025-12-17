Interkontinental-Pokal heute live: PSG - Flamengo LIVE im TV, Stream & Ticker - Holt Paris die alte Klub-WM?

SPORT1 17.12.2025 • 15:00 Uhr Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain trifft heute im Finale des Interkontinental-Pokals auf Flamengo aus Rio de Janeiro (18 Uhr). Die ehemalige Klub-WM wird in Doha ausgetragen.

Die Klub-WM ist im vergangenen Sommer erstmals als XXL-Version in den USA über die Bühne gegangen. Das heißt aber nicht, dass das ursprüngliche Format abgelöst worden wäre. Dieses firmiert nun lediglich unter einer neuen Bezeichnung.

Im Interkontinental-Pokal treten in diesem Dezember weiterhin die Sieger der sechs kontinentalen Meisterwettbewerbe gegeneinander an.

Im Finale des Wettbewerbs stehen sich in Doha Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Flamengo gegenüber (ab 18 Uhr im LIVETICKER). Der Klubs aus Rio de Janeiro hat die Copa Libertadores gewonnen. Ein Duell wir früher im alten Weltpokal.

Interkontinental-Pokal: So verfolgen Sie PSG - Flamengo heute LIVE im TV

Der Modus des Turniers ähnelt zwar dem der bis 2023 ausgetragenen Klub-WM, unterscheidet sich davon aber auch in ein paar Details.

Während zuvor noch sieben Teams innerhalb von zehn Tagen den Sieger ausspielten, nehmen am Interkontinental-Pokal nun nur die sechs Sieger von Champions League (Europa), Copa Libertadores (Südamerika), CAF Champions League (Afrika), Champions League Elite (Asien), CONCACAF Champions Cup (Nord- und Mittelamerika) und der OFC Champions League (Ozeanien) teil.

Alte Klub-WM auf mehrere Monate ausgeweitet

Außerdem erstreckt sich der Wettbewerb nun über mehrere Monate. Zum Auftakt setzte sich in einer Dreierrunde Pyramids FC gegen Auckland City und Al-Ahli durch.

Auf der anderen Seite des Turnierbaums gewann Flamengo gegen Cruz Azul aus Mexiko und setzte sich anschließend auch gegen Pyramids FC durch.