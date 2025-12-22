Medien: Füllkrug mit AC Mailand einig

SID 22.12.2025 • 15:33 Uhr Der italienische Topklub Ac Mailand leiht den Nationalspieler zunächst bis zum Saisonende aus.

Nationalspieler Niclas Füllkrug wechselt vorbehaltlich des Medizinchecks zum italienischen Traditionsklub AC Mailand. Nach übereinstimmenden Medienberichten leiht Milan den 32 Jahre alten Torjäger von West Ham United zunächst bis zum Saisonende aus, anschließend soll sich der italienische Ex-Meister eine Kaufoption gesichert haben. Füllkrug soll im Anschluss an die medizinischen Untersuchungen seinen Vertrag am Montagabend oder Dienstag unterschreiben.

Füllkrug kam in der Premier League zuletzt kaum zum Einsatz, er hatte zudem immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Der Stürmer war im Sommer 2024 für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund auf die Insel gewechselt. „Rückblickend muss man sagen, der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden“, hatte sein Berater Thorsten Wirth zuletzt erklärt.