Lukas Podolski investiert bei Herzensverein

Felix Kunkel 09.12.2025 • 11:19 Uhr Mit 40 Jahren ist Lukas Podolski noch immer als Profi aktiv. Nun kauft sich der Weltmeister von 2014 bei seinem Herzensverein ein.

Lukas Podolski geht unter die Fußball-Investoren. Wie der frühere Nationalspieler und sein aktueller Klub Gornik Zabrze am Montag mitteilten, hat sich der 40-Jährige über seine Firma LP Holding GmbH beim polnischen Erstligisten eingekauft.

Demnach erwarb Podolski 104.611 Namensaktien der Gornik Zabrze SA, womit er nun 8,3 Prozent des gesamten Aktienkapitals hält. Mehr Anteile als der Weltmeister von 2014 besitzt nur die Stadt Zabrze, die den noch laufenden Privatisierungsprozess eingeleitet hatte.

„Der Einstieg von Lukas Podolski in die Aktionärsstruktur ist der erste formale Schritt zur Übernahme des Vereins und unterstreicht sein langjähriges und aufrichtiges Engagement für die Entwicklung von Gornik“, ließ der Klub verlauten.

Podolski spielt seit 2021 bei Gornik Zabrze

Bereits seit 2021 ist Podolski als Spieler bei Gornik Zabrze. In 128 Pflichtspielen für den polnischen Verein erzielte er 25 Tore und bereitete 22 Treffer vor. Lediglich für den 1. FC Köln absolvierte der ehemalige DFB-Spieler in seiner Vereinskarriere mehr Partien (181).

„Gornik Zabrze ist mein Verein, meine Heimat und meine Fußballfamilie. Ich freue mich riesig, den nächsten Schritt zu gehen und mich offiziell an der Zukunft von Gornik zu beteiligen“, erklärte Podolski im Zuge seines Einstiegs als Investor.

Und weiter: „Ich glaube an dieses Projekt und die Menschen dahinter. Ich möchte, dass sich der Verein auf einem soliden Fundament weiterentwickelt – sportlich, organisatorisch und wirtschaftlich.“