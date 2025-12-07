Sergio Ramos verlässt Monterrey! Wie geht es weiter?

SID 07.12.2025 • 10:51 Uhr Der frühere Welt- und zweimalige Europameister soll mit einer Rückkehr nach Europa und ins Nationalteam liebäugeln.

Der spanische Fußballstar Sergio Ramos wird den mexikanischen Top-Klub CF Monterrey mit dem Auslaufen seines Vertrags am Jahresende verlassen.

„Ja, das ist mein letztes Spiel“, sagte der 39 Jahre alte Weltmeister von 2010 nach dem Aus im Playoff-Halbfinale der Liga MX gegen den Hauptrundenersten Deportivo Toluca im mexikanischen Fernsehen. Wohin es Ramos zieht, ließ der langjährige Kapitän von Real Madrid offen.

Aus in Mexiko! Wie geht es jetzt mit Sergio Ramos weiter?

Medienberichten zufolge habe Ramos vor, sich bei einem europäischen Verein für einen Platz in Spaniens Kader bei der WM 2026 empfehlen zu wollen, obwohl er bereits 2023 seinen Rücktritt aus dem Nationalteam verkündet hatte.

Neben dem WM-Titel in Südafrika hatte Ramos die Europameisterschaften 2008 und 2012 gewonnen. Sein bisher letztes Länderspiel bestritt er im März 2021.

Ramos war erst 11 Monate bei Monterrey

Der viermalige Champions-League-Sieger mit Real Madrid war erst im Februar zu Monterrey gewechselt, nachdem sein Vertrag beim FC Sevilla im Vorsommer ausgelaufen war.

Für die Rayados absolvierte Ramos 32 Pflichtspiele, vier davon bei der Klub-WM im Sommer, bei der Monterrey im Achtelfinale an Borussia Dortmund gescheitert war.

In seinem letzten Spiel in Mexiko gegen Toluca verpasste Ramos mit seinem Team nach einem 1:0-Heimerfolg im Hinspiel durch eine 2:3-Auswärtsniederlage im Rückspiel das Finale der mexikanischen Eröffnungsmeisterschaft aufgrund der schlechteren Platzierung in der Hauptrunde (5.).