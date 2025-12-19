Neuer Nationalcoach: Koubek soll Tschechien zur WM führen

SID 19.12.2025 • 14:05 Uhr Miroslav Koubek wird Nachfolger des entlassenen Ivan Hasek.

Miroslav Koubek ist neuer Trainer der tschechischen Fußball-Nationalmannschaft. Das teilte der nationale Fußballverband am Freitag mit. Koubek erhält demnach einen Vertrag für die kommenden zweieinhalb Jahre und soll die Auswahl zunächst zur Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den USA, Mexiko und Kanada führen.

Der 74-Jährige wird Nachfolger von Ivan Hasek, der im Oktober nach einer 1:2-Niederlage gegen die Färöer-Inseln in der WM-Qualifikation entlassen worden war. Im März spielt Tschechien in den Play-offs um einen WM-Platz zunächst gegen Irland, im Fall eines Sieges würde das Team anschließend im entscheidenden Spiel auf Dänemark oder Nordmazedonien treffen.