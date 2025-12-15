Offiziell! Ex-Bayern-Star Fink entlassen

SID 15.12.2025 • 13:15 Uhr Genk stellt Trainer Thorsten Fink frei. Der frühere Bundesliga-Profi war eineinhalb Jahre bei den Belgiern verantwortlich.

Thorsten Fink ist seinen Job als Trainer des viermaligen belgischen Fußballmeisters KRC Genk los. Der Klub gab am Montag die Trennung vom früheren Bundesligaprofi bekannt.

Am Sonntagabend war Genk nicht über ein 1:1 gegen KVC Westerlo hinausgekommen. In der Liga rangiert der Verein auf Platz sieben. Fink hatte den Posten im Sommer des vergangenen Jahres übernommen.

„Die Vereinsführung ist der Ansicht, dass der Klub angesichts der wechselhaften Ergebnisse und des durchwachsenen spielerischen Niveaus der vergangenen Zeit nicht mehr auf dem richtigen Weg zum Erfolg ist“, ließ der Verein wissen: „KRC Genk macht sich nun auf die Suche nach einem neuen Cheftrainer, der am besten geeignet ist, die sportlichen Ziele zu erreichen.“ Bis dahin leiten die bisherigen Assistenten Domenico Olivieri und Michel Ribeiro das Training.