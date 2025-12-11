Norwegischer Nationalcoach Solbakken verlängert Vertrag

SID 11.12.2025 • 14:31 Uhr Der frühere Profi bleibt bis 2028 Trainer von Erling Haaland und Co.

Stale Solbakken bleibt bis mindestens 2028 Trainer der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 57-Jährige hat seinen nach der WM 2026 auslaufenden Vertrag bis zur EM in zweieinhalb Jahren verlängert.

"Stale ist definitiv der beste Nationaltrainer, den wir je hatten", sagte Verbandschefin Lise Klaveness auf einer gemeinsamen Pressekonferenz am Donnerstag und betonte: "Wir hatten niemals Zweifel, dass wir länger mit ihm zusammenarbeiten wollten."

Solbakken hatte Norwegen um Stürmerstar Erling Haaland erstmals seit dem Jahr 2000 wieder zu einem großen Turnier geführt. In der Qualifikation gewann seine Elf alle acht Spiele, darunter zweimal gegen den viermaligen Weltmeister Italien. 2026 in den USA, Mexiko und Kanada nehmen die Skandinavier erstmals seit 1998 wieder an einer WM teil, die erfolgreiche Quali feierten Zehntausende Fans auf dem Rathausplatz in Oslo.

Solbakken, der in der Saison 2011/12 beim 1. FC Köln tätig war, hatte das "Landslaget" im Dezember 2020 von Lars Lagerbäck übernommen. Von 52 Länderspielen unter seiner Leitung wurden 31 gewonnen und nur elf verloren.