Not-OP! Sorgen um Fußball-Ikone

Johannes Behm 31.12.2025 • 14:34 Uhr Roberto Carlos liegt aufgrund von Herzbeschwerden im Krankenhaus.

Die Fußballwelt sorgt sich um Roberto Carlos. Der ehemalige Weltklasse-Linksverteidiger von Real Madrid liegt aktuell laut der spanischen Zeitung AS aufgrund von Herzproblemen in einem Krankenhaus in der Nähe der brasilianischen Stadt Sao Paulo.

Ursprünglich hatte sich der Brasilianer, der derzeit Urlaub in seiner Heimat macht, wohl wegen eines Blutgerinnsels an seinem linken Bein untersuchen lassen. Bei der Routineuntersuchung und einem MRT seien demnach allerdings ernstzunehmende Herzprobleme festgestellt worden.

Auf die dringende Empfehlung der Ärzte wurde der Weltmeister von 2002 umgehend operiert. Die OP sollte ursprünglich 40 Minuten dauern, aufgrund von Komplikationen verlängerte sie sich jedoch auf drei Stunden. Nun ist der Zustand des 52-Jährigen offenbar stabil.