Oberschenkelverletzung: Haller verpasst Afrika-Cup

Der frühere Bundesliga-Angreifer Sébastien Haller steht der Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) beim Afrika-Cup nicht zur Verfügung. Wie der nationale Fußballverband am Freitag mitteilte, verpasst der 31-Jährige das Kontinentalturnier aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Für den Profi des FC Utrecht rückt Evann Guessand (Aston Villa) in den Kader.

Der Titelverteidiger startet in Gruppe F an Heiligabend gegen Mosambik (18.30 Uhr) in das Turnier in Marokko. Danach folgen die Partien gegen Kamerun (28. Dezember, 21.00 Uhr) und Gabun (31. Dezember, 20.00 Uhr). Bei der WM 2026 trifft auch die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde in Toronto/Kanada auf die Elfenbeinküste (20. Juni 2026).