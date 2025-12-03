Presse feiert Moukoko: "Absolut fantastische 15 Minuten"

Youssoufa Moukoko und der FC Kopenhagen sind im dänischen Pokal der Mission Titelverteidigung einen Schritt näher gekommen.
„Fantastisch“: Moukoko gefeiert
Das Team von Trainer Jacob Neestrup gewann das Viertelfinalhinspiel gegen den Zweitligisten Esbjerg fB mit 4:2. Moukoko steuerte dabei einen Assist bei.
Der 21-Jährige stand erstmals seit vier Spielen wieder in der Startelf, die letzten beiden Partien saß er gar 90 Minuten auf der Bank. Er begann nicht wie sonst als Mittelstürmer, sondern spielte eine Position dahinter.
Presse feiert „Architekt“ Moukoko
Dort konnte er überzeugen und zeigte vor allem als Passgeber seine Qualitäten. Immer wieder konnte Moukoko gefährliche Pässe spielen. „Youssoufa Moukoko hat in diesem Spiel absolut fantastische 15 Minuten gespielt“, bewertete Tipsbladet die Anfangsphase des ehemaligen Dortmunders, in der er einen „goldenen Ball“ für Mohamed Elyounoussi zum 2:0 auflegte.
B.T. schrieb von einer „grandiosen Vorlage“ und auch in den sozialen Medien zeigten sich Fans von Moukokos Passqualitäten begeistert. Schon beim 1:0 hatte der ehemalige U21-Nationalspieler einen großen Anteil, Tipsbladet bezeichnete ihn als „Architekt“ der Führung.
Nach 73 Minuten war sein Arbeitstag dann beendet. Für ihn kam Viktor Claesson in die Partie. Das Rückspiel steigt am 13. Dezember.
