Presse feiert Moukoko: "Absolut fantastische 15 Minuten"

Moritz Pleßmann 03.12.2025 • 20:18 Uhr Youssoufa Moukoko und der FC Kopenhagen machen einen ersten Schritt in Richtung Pokal-Halbfinale. Der ehemalige Dortmunder glänzt in seinem ersten Startelf-Einstz seit längerer Zeit vor allem als Passgeber und verdient sich viel Lob.

Youssoufa Moukoko und der FC Kopenhagen sind im dänischen Pokal der Mission Titelverteidigung einen Schritt näher gekommen.

Das Team von Trainer Jacob Neestrup gewann das Viertelfinalhinspiel gegen den Zweitligisten Esbjerg fB mit 4:2. Moukoko steuerte dabei einen Assist bei.

Der 21-Jährige stand erstmals seit vier Spielen wieder in der Startelf, die letzten beiden Partien saß er gar 90 Minuten auf der Bank. Er begann nicht wie sonst als Mittelstürmer, sondern spielte eine Position dahinter.

Presse feiert „Architekt“ Moukoko

Dort konnte er überzeugen und zeigte vor allem als Passgeber seine Qualitäten. Immer wieder konnte Moukoko gefährliche Pässe spielen. „Youssoufa Moukoko hat in diesem Spiel absolut fantastische 15 Minuten gespielt“, bewertete Tipsbladet die Anfangsphase des ehemaligen Dortmunders, in der er einen „goldenen Ball“ für Mohamed Elyounoussi zum 2:0 auflegte.

B.T. schrieb von einer „grandiosen Vorlage“ und auch in den sozialen Medien zeigten sich Fans von Moukokos Passqualitäten begeistert. Schon beim 1:0 hatte der ehemalige U21-Nationalspieler einen großen Anteil, Tipsbladet bezeichnete ihn als „Architekt“ der Führung.