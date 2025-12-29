Ronaldo: Erst nach 1000 Toren ist Schluss

SID 29.12.2025 • 11:51 Uhr Bei 956 Treffern steht der Superstar, nun sprach der 40-Jährige bei den Globe Soccer Awards über seine Zukunft.

Cristiano Ronaldo hält an seinem Plan fest: Der portugiesische Fußball-Superstar will erst aufhören, wenn er die magische Marke von 1000 Toren geknackt hat. „Ich möchte diesen Wert erreichen, den ihr alle kennt“, sagte der 40-Jährige bei den Globe Soccer Awards in Dubai. „Ich will Titel gewinnen und ich will diese Zahl erreichen. Ich werde sie sicher erreichen, wenn ich verletzungsfrei bleibe.“

Ronaldo steht bei insgesamt 956 Toren und wurde bei der Veranstaltung am Sonntag als „Bester Spieler des Nahen Ostens“ ausgezeichnet. „Meine Leidenschaft ist groß und ich möchte weitermachen. Es spielt keine Rolle, wo ich spiele, ob im Nahen Osten oder in Europa“, betonte „CR7“, der für seinen aktuellen Klub Al-Nassr seit 2022 112 Treffer in 125 Spielen erzielt hat.