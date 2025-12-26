Afrika Cup: Salah erst frech - und dann im Glück

SPORT1 26.12.2025 • 18:06 Uhr Mohamed Salah ist einmal mehr der entscheidende Mann beim siebenmaligen Afrikameister.

Superstar Mohamed Salah hat die ägyptische Fußball-Nationalmannschaft vorzeitig ins Achtelfinale des Afrika-Cups geschossen.

Der Angreifer des FC Liverpool, dessen Zukunft an der Anfield Road unsicher erscheint, verwandelte am zweiten Spieltag in Gruppe B gegen Südafrika einen Foulelfmeter per Panenka-Lupfer in die Mitte (45.) zum 1:0 (1:0)-Sieg und brachte sein Team als erstes in die Runde der besten 16.

Salah war in der 39. Minute nach einem Zweikampf zu Boden gegangen, zunächst hatte Schiedsrichter Pacifique Ndabihawenimana noch nicht auf den Punkt gezeigt. Erst nach einem sechsminütigen Studium der VAR-Bilder wurde auf Strafstoß entschieden.

Afrika Cup: Ägypten muss nach Platzverweis zittern

Salah war bereits zum Auftakt beim mühsamen 2:1 gegen Außenseiter Simbabwe ebenfalls im marokkanischen Agadir der Matchwinner gewesen mit seinem Tor in der Nachspielzeit.

Durch die beiden knappen Siege ist der siebenmalige Afrikameister mit sechs Punkten Gruppenerster vor dem abschließenden Duell mit der noch sieglosen Auswahl Angolas am Montag.

Elfmeter? Salah und Co. im Glück

Ägypten musste allerdings erheblich um den Sieg zittern, nach Gelb-Rot gegen Mohamed Hany (45.+2) standen die Nordafrikaner um Keeper Mohamed El Shenawy eine Halbzeit lang unter Dauerdruck, wegen der Unterzahl musste der frühere Frankfurter Torjäger Omar Marmoush zu Beginn der zweiten Hälfte für einen defensiveren Spieler weichen.

In der Nachspielzeit hatte Ägypten zudem Glück, als der Schiedsrichter nach langer Ansicht der Videobilder von einem Handelfmeter für Südafrika absah.

Im ersten Spiel am Freitag hatten sich Simbabwe mit dem Auer Drittligaspieler Jonah Fabisch und Angola 1:1 (1:1) getrennt. Die Angolaner gingen durch Gelson Dala in der 24. Minute in Führung.

Der frühere Hoffenheimer und Augsburger Bundesliga-Profi Knowledge Musona (45.+6) sorgte für den Ausgleich. Damit sind hinter Ägypten noch alle drei Teams in Gruppe B im Rennen um den Einzug in die K.o.-Runde.

