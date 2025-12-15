Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DARTS-WM
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
WINTERSPORT
HANDBALL
US-SPORT
FORMEL 1
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

Sensation im Finale: Außenseiter schockt Serienmeister

Sensation in Schottland

Serienmeister Celtic Glasgow blamiert sich im Endspiel des schottischen Ligapokals. Der FC St. Mirren feiert seinen ersten Titel seit 2013.
St. Mirren setzte sich im Ligapokal-Finale gegen den großen Favoriten durch
St. Mirren setzte sich im Ligapokal-Finale gegen den großen Favoriten durch
© IMAGO/Focus Images
Felix Kunkel
Serienmeister Celtic Glasgow blamiert sich im Endspiel des schottischen Ligapokals. Der FC St. Mirren feiert seinen ersten Titel seit 2013.

Sensation im schottischen Ligapokal: Der haushohe Favorit Celtic Glasgow hat überraschend das Finale gegen den FC St. Mirren mit 1:3 (1:1) verloren.

Ausgerechnet Ex-Celtic-Profi Marcus Fraser brachte den Außenseiter am Sonntagnachmittag früh in Führung (2.). Vor der Pause gelang Reo Hatate (23.) zwar noch der Ausgleich, doch St. Mirrens Stürmer Jonah Ayunga entschied die Partie mit einem Doppelpack (64., 76.) zugunsten des Underdogs.

In der schottischen Stadt Paisley, wo der FC St. Mirren beheimatet ist, erwarteten am Sonntagabend Tausende Fans die Ankunft ihrer siegreichen Mannschaft. Auf dem Rathausbalkon präsentierte das Team den jubelnden Anhängern den Pokal.

David gegen Goliath im Finale

Die Ausgangslage des Endspiels glich einer klassischen David-gegen-Goliath-Situation. Celtic, mit 55 Titeln Rekordmeister, hatte den Ligapokal in den vergangenen zehn Jahren achtmal gewonnen. Hingegen konnte St. Mirren in der aktuellen Saison lediglich drei von 15 Ligaspielen gewinnen.

Doch im Finale kam alles anders als erwartet - und der Außenseiter feierte seinen ersten Titel seit 2013. Auch damals triumphierte St. Mirren im Ligapokal.

Beim unterlegenen Serienmeister läuft es derzeit aber auch nicht besonders rund: Mit der Pleite im Ligapokal-Finale hat der neue Celtic-Trainer Wilfried Nancy seine ersten drei Partien allesamt verloren.

In der Europa League droht dem Traditionsklub nach dem jüngsten 0:3 gegen die AS Rom das Aus. Im Ligaalltag setzte es zuletzt eine bittere 1:2-Pleite beim Tabellenführer Heart of Midlothian. Celtic, in den vergangenen vier Saisons jeweils Meister, liegt damit sechs Punkte hinter dem Spitzenreiter.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite