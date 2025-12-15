Sensation im Finale: Außenseiter schockt Serienmeister

Felix Kunkel 15.12.2025 • 14:28 Uhr Serienmeister Celtic Glasgow blamiert sich im Endspiel des schottischen Ligapokals. Der FC St. Mirren feiert seinen ersten Titel seit 2013.

Sensation im schottischen Ligapokal: Der haushohe Favorit Celtic Glasgow hat überraschend das Finale gegen den FC St. Mirren mit 1:3 (1:1) verloren.

Ausgerechnet Ex-Celtic-Profi Marcus Fraser brachte den Außenseiter am Sonntagnachmittag früh in Führung (2.). Vor der Pause gelang Reo Hatate (23.) zwar noch der Ausgleich, doch St. Mirrens Stürmer Jonah Ayunga entschied die Partie mit einem Doppelpack (64., 76.) zugunsten des Underdogs.

In der schottischen Stadt Paisley, wo der FC St. Mirren beheimatet ist, erwarteten am Sonntagabend Tausende Fans die Ankunft ihrer siegreichen Mannschaft. Auf dem Rathausbalkon präsentierte das Team den jubelnden Anhängern den Pokal.

David gegen Goliath im Finale

Die Ausgangslage des Endspiels glich einer klassischen David-gegen-Goliath-Situation. Celtic, mit 55 Titeln Rekordmeister, hatte den Ligapokal in den vergangenen zehn Jahren achtmal gewonnen. Hingegen konnte St. Mirren in der aktuellen Saison lediglich drei von 15 Ligaspielen gewinnen.

Doch im Finale kam alles anders als erwartet - und der Außenseiter feierte seinen ersten Titel seit 2013. Auch damals triumphierte St. Mirren im Ligapokal.

Beim unterlegenen Serienmeister läuft es derzeit aber auch nicht besonders rund: Mit der Pleite im Ligapokal-Finale hat der neue Celtic-Trainer Wilfried Nancy seine ersten drei Partien allesamt verloren.