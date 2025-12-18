Thiago Silva löst Vertrag auf – Rückkehr nach Europa?

SID 18.12.2025 • 06:36 Uhr Thiago Silva verlässt Rio de Janeiro vorzeitig. Der langjährige Chelsea-Star strebt wohl eine Rückkehr nach Europa an.

Der frühere brasilianische Nationalspieler Thiago Silva hat seinen Vertrag beim Traditionsklub Fluminense vorzeitig beendet. Das gab der Verein aus Rio de Janeiro am Mittwoch bekannt. Der 41-Jährige war erst im Juli 2024 zu seinem Ausbildungsverein zurückgekehrt und hatte ursprünglich einen Vertrag bis Juni 2026 unterschrieben. Nach Angaben brasilianischer Medien strebt der ehemalige Abwehrchef nun eine Rückkehr nach Europa an.

„Thiago Silva, der im vergangenen Jahr als Legende des Weltfußballs zum Klub zurückgekehrt ist, hinterlässt ein Erbe voller Hingabe und Liebe für Fluminense“, hieß es in einer Mitteilung des Vereins. Der Verteidiger hatte seinen Vertrag demnach bereits am Dienstag aufgelöst.

Thiago Silva will wohl nach Europa zurück

Silva begann seine Karriere 1998 in der Jugend des Klubs und spielte von 2006 bis 2008 erstmals für die Profis. Nach Stationen beim AC Mailand (2009–2012) und Paris Saint-Germain (2012–2020) wechselte er zu Chelsea, wo er über 150 Spiele bestritt und unter anderem die Champions League, die Klub-WM und den europäischen Supercup gewann.

Im Sommer 2024 kehrte er mit einem Zweijahresvertrag zu Fluminense zurück, absolvierte 25 Spiele und erzielte zwei Tore. Titel blieben aus, zuletzt scheiterte der Verein im Halbfinale der Klub-WM 2025 an Chelsea.